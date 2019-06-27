السجن لإفريقي أخفى 18 كيلو مخدرات في ملابسه

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات اليوم حكما بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعيد انقضاء مدة الحكم، بحق مقيم افريقي ضبط بحوزته 18 كيلو غراما من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، كانت منثورة بطريقة احترافية على ملابسه التي كانت داخل حقيبة سفره لدى وصوله صالة القادمين في مطار دبي قادما من موطنه.

وكان مفتش في الإدارة العامة لعمليات المسافرين في "الجمارك"، شهد في تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم الواقعة وعند تواجده على رأس عمله، طلب زميله في الإدارة العامة منه تفتيش الحقيبة اليدوية الخاصة بالمجرم كونه اشتبه به، لأنه كان مرتبكاً، ففتشه وسأله عما إذا كان يحوز على أي مواد ممنوعة داخل تلك الحقيبة فأجاب بالنفي.

وأضاف انه بإبلاغ " المدان" بتفتيش حقائبه الأخرى القادمة عبر "الشحن"، اقر بانه لا يحوز سوى واحدة، حيث تم اصطحابه لاستلامها عند الحزام، وتم التأكد من "الديباجة " الخاصة بها وببيانات حاملها الذي تعمد انتزاعها خلسة ورميها بجانب الحزام، ليخلي مسؤوليته عنها، الا ان ضابط الجمارك عاد من منطقة التفتيش الى منطقة الحزام ثانية واحضر الديباجة، وسأل الجاني إن كان يود الإفصاح عن أي شيء ممنوع داخلها، فأجاب بالنفي، وبتفتيشها عُثر في داخلها على 32 قطعة ملابس خشنة الملمس (متيبسة)، وكانت ملفوفة ببلاستيك شفاف وعليها اثار لمسحوق ابيض وهو ما اثار الاشتباه بان هذه الملابس مشبعة بمادة مخدرة.

وذكر الشاهد نفسه انه بسؤال الجاني عن تلك الملابس، أنكر صلته بها، وادعى انه لا يعرف شيئا عنها، وان شخصا في موطنه أعطاه إياها وطلب منه ايصالها الى دبي، فيما اثبتت تقرير البحث الجنائي ان المسحوق هو لمادة الميثامفاتامين المخدرة، وتزن اجماليا 18.2 كيلو غرام.