3646 مخالفة لعدم التوقف أمام إشارة «قف» المدرسية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغ عدد مخالفات عدم التزام سائقي المركبات بالوقوف التام عن فتح إشارة "قف" للحافلات المدرسية في أبو ظبي نحو 3 آلاف و646 مخالفة، خلال العام الدراسي 2018 - 2019، مقابل 126 مخالفة لسائقي الحافلات المدرسية لعدم استخدامهم إشارة "قف" من أجل سلامة الطلبة.

وكانت شرطة أبوظبي قد كثفت التوعية بالنقل الآمن وإشارة قف، ضمن حملة "السلامة المرورية للطلاب"، بنشر بوسترات توعية باشارة قف بعدة لغات عبر حساباتها في التواصل الإجتماعي تحث على الالتزام بقانون السير والمرور.

وركزت الحملة على تشديد الضبط المروري من خلال الدوريات الشرطية ومباحث المرور لضبط ومخالفة السائقين غير الملتزمين وتطبيق المادة (91) بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية، تطبيق المادة رقم (90) من فانون السير والمرور" بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح #إشارة_قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

ودعت السائقين الذين تمت مخالفتهم وكافة السائقين الآخرين الى عدم تكرار تلك المخالفات خلال العام الدراسي القادم 2019 - 2020، و الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بنقل وسلامة الطلاب، و بالتوقف الكامل عند فتح إشارة (قف) الجانبية للحافلة المدرسية.