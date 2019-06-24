الدفاع المدني ينقذ باقي أفراد أسرة طفلي الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

توفي طفلان مواطنان اختناقاً، بعد احتراق غرفة نومهما في منزلهما الكائن بمنطقة مضب في إمارة الفجيرة، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، عن احتراق غرفة في منزل مكون من طابقين، وعلى الفور توجّه رجال الإطفاء إلى الموقع ونجحوا في إخماده وإنقاذ باقي أفراد الأسرة، ومحاصرة الحريق، ومنع امتداده، الذي أسفر عنه وفاة شقيقين (طفل 4 سنوات وطفلة 3 سنوات).

وأشار العميد علي الطنيجي مدير الدفاع المدني بالفجيرة لـ «البيان»، إلى أن الحريق طال فقط الغرفة التي كان ينام فيها الطفلان، والذي نجم عنه وفاتهما، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات الحريق عبر الأجهزة الأمنية.

وشدد العميد الطنيجي على ضرورة تركيب كاشفات الدخان والكاشف الحراري في المنازل، لما لها من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق، وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات، موضحاً أن وجود نظام إنذار الحرائق المعتمد، الذي يحمل مواصفات ومقاييس عالمية في المنازل، بات أمراً ضرورياً، حيث يتم ربطها بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني، عبر منظومة استشعار سريعة، وصفارة إنذار للإخلاء الفوري، لتكون بذلك عامل وقاية، يمنع أو يقلل من نسبة الحرائق وحجمها، حيث يمكن تداركها في وقت قياسي، فجهاز إنذار الحريق ينطلق خلال ثوانٍ في حال نشوب النار أو استشعار الحرارة، لتهرع فرق الإنقاذ والإطفاء للمكان، والعمل على احتوائها في الوقت المناسب.

تدابير

وطالب العميد الطنيجي، بأخذ التدابير الاحترازية والوقائية من الحرائق، وتجنب مخاطرها، بشراء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية، لاحتوائها على معايير ومقاييس عالمية في السلامة، وتركيبها بشكل صحيح وآمن، وعمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية، للتأكد من عملها بشكل جيد، وضرورة استبدال الأجهزة القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي، بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن السلوكيات الخاطئة من إهمال وعدم اتباع اشتراطات السلامة، مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، تتسبب في حرائق، لأن ذلك يجعلها تتخطى الحمل المخصص لها، أخطاء قد تعرض سلامة المنزل ومن فيه للخطر.

وأكد الطنيجي على سعي الإدارة الدائم على نشر وتنمية ثقافة الوقاية والسلامة بين مختلف شرائح المجتمع والأسر، وذلك من خلال حملاتهم التوعوية، بتعريفهم بالطرق الواجب اتباعها لحماية أنفسهم والآخرين.

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