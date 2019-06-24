وفاة طفلين مواطنين في حريق بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

لقي طفلان مواطنان حتفهما اختناقا بعد احتراق غرفتهما في منزلهما الكائن بمنطقة مضب في امارة الفجيرة، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم عن احتراق غرفة في منزل مكون من طابقين وعلى الفور توجه رجال الاطفاء إلى الموقع ونجحوا في إخماده وانقاذ باقي أفراد الاسرة ومحاصرة الحريق ومنع امتداده، الذي اسفر عنه وفاة شقيقان طفل اربع سنوات وطفلة 3 سنوات.

واشار العميد علي الطنيجي مدير الدفاع المدني بالفجيرة في حديثٍ مع " البيان" إلى أن التحقيقات لازالت جارية، حيث تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، مشددًا على ضرورة تركيب كاشفات الدخان في المنازل لما لها من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق، وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات.