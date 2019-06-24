يهدّد زوجته بشيك دون رصيد

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام امرأة خليجية بتهمة إصدار شيك دون رصيد بمبلغ 569 ألف درهم إلى زوجها، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 19 أغسطس المقبل لإعلان الشاكي (الزوج) بالحضور.

وأنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها بأن حررت شيكاً دون رصيد، وأوضحت أنها سلمت الشيك محل الدعوى موقعاً لزوجها دون ذكر الجهة المستفيدة لاستخدامه كضمان بنكي لإحدى المعاملات الخاصة بها، ووعدها بتمزيقه بعد انقضاء هذا الهدف، إلا أنه احتفظ به ولم يقم بما وعد به، وبعد نشوب خلاف حاد بينهما، حرر اسمه عليه، وفتح بلاغاً ضدها به، مشيرة إلى الخلافات الجارية بينهما تطورت في الفترة الأخيرة إلى أن وصلت إلى تهديده لها بالقتل باستخدام سلاح أبيض (سكيناً)، وبعدها قام باستخدام الشيك القديم ضدها وحرر اسمه عليه.

وبسؤال القاضي للمتهمة عن وجود شهود من الأسرة أو الأقارب على تسليمها للشيك لزوجها كضمان بنكي، أوضحت المتهمة أنها قامت بتسليمه الشيك محل الدعوى في منزل الزوجية ولا يوجد شهود على ذلك، مؤكدة وجود شهود على الخلافات الزوجية بينهما وتهديده لها باستخدام سلاح أبيض (سكيناً)، والتي دفعته لتحرير اسمه على الشيك دون وجه حق.