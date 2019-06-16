«استئناف دبي» تؤيد عقوبة عامل تسبب بوفاة زميله

المصدر: دبي - رامي عايش

أيدت المحكمة حبس عامل آسيوي لمدة عامين، والإبعاد عن الدولة، لإدانته بالتسبب في وفاة زميله بأزمة قلبية، أثناء مشاجرة بينهما على خلافات سابقة أثناء سكنهما مع بعضهما البعض في سكن تابع للشركة التي كانا يعملان فيها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الجاني دفع المجني عليه أثناء مشادة كلامية فسقط على الأرض ما أدى إلى فقدانه الوعي وإصابته بصعوبة في التنفس واحتشاء قلبي، وفي النهاية موته بعد عدة ساعات من الواقعة، بالرغم من محاولة إسعافه من قبل طاقم الإسعاف.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بشرطة دبي بتاريخ 18 يناير من العام الحالي يفيد بحدوث مشكلة في أحد غرف العمال في منطقة المحيصنة، وأن المدان اعتدى على المجني عليه بيده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بسبب قصور بعضلة القلب، فيما كان المدان مثل أمام محكمة جنايات دبي «بتهمة» الاعتداء المفضي للموت، وجنحة تعاطي المشروبات الكحولية.