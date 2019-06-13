تفاصيل احتراق حافلة مدرسية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

سيطرت فرق الدفاع المدني في مركز الغيل بإمارة رأس الخيمة، اليوم على حريق شب في حافلة مدرسية تابعة لمدرسة النجاح للتعليم الأساسي في منطقة أذن جنوب الإمارة، حيث تم التعامل مع الحادث دون وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت على الأضرار المادية بعد اشتعال النيران في مقدمة الحافلة.

وأكد يوسف محمد القرصي مدير عمليات النقل والتأجير في مواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، انتظار نتائج تحقيقات الجهات المختصة في كشف ملابسات احتراق الحافلة المدرسية، لافتاً إلى أن السائق كان قد أوقف الحافلة في منطقة الايواء المخصصة أمام المدرسية بعد انتهاء الدوام الرسمي وتوصيل الطلبة إلى مساكنهم، ليذهب بدوره إلى مسكنه قبل أن يفاجأ باتصال هاتفي من زملائه يخبرونه باندلاع الحريق في مقدمة الحافلة، حيث بادر بالاتصال على الفور بغرفة العمليات في الدفاع المدني التي أرسلت بدورها فرق الاطفاء والسيطرة على الحريق.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم خلال البيان الصحفي الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني، سلامة جميع طلبة مدرسة النجاح للتعليم الأساسي في منطقة أذن بإمارة رأس الخيمة، حيث وقع حادث حريق الحافلة المدرسية بعد انتهاء الدوام الصباحي وتوصيل الطلبة إلى منازل ذويهم، ولم يصب أحد منهم جراء الحادث، مشيرة إلى استمرار انتظام الدوام المدرسي الأسبوع المقبل بصورة طبيعية، مؤكدة على جهود وسرعة تعامل الجهات المختصة مع هذا الطارئ.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثانية و30 دقيقة، عن احتراق حافلة مدرسية تابعة لمواصلات الإمارات في منطقة أذن، حيث تم تحريك فرق الاطفاء من مركز الغيل جنوب الإمارة، للتعامل مع الحادث والسيطرة عليه قبل امتداده، فيما تأثرت بعض الحافلات المجاورة بأدخنة الحريق، مؤكدة عدم وقوع اصابات.

وأشارت إلى أن تواجد احدى دوريات شرطة رأس الخيمة ساهم في تقليل الخسائر بعد إخلاء رجال الشرطة الحافلات الموقع من الحافلات التابعة للمدرسة، حيث لم تعرف أسباب وقوع الحريق، وتم إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد أسباب اشتعال النيران في الحافلة.

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