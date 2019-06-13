توضيح مهم من مواصلات الإمارات بشأن حريق حافلة مدرسية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت مؤسسة مواصلات الإمارات توضيحاً عبر حسابها على "تويتر" حول حريق حافلة مدرسية برأس الخيمة، مؤكدة أنه بعد نزول آخر طالب من الحافلة الساعة ٢:١٠ تم إيقاف الحافلة كالمعتاد في الموقف الخارجي للمدرسة، وشب فيها الحريق الساعة ٢:٣٠ وهي في حالة التوقف التام وبدون تشغيل المحرك ولم تصطدم بجدار المدرسة كما هو متداول.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على متابعة أسباب الحريق مع الجهات الرسمية ممثلة بالدفاع المدني والشرطة بشأن التقرير الجنائي للحادث والوقوف على مستجدات الموقف بالتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت أن الحافلة التي احترقت كانت خالية من الطلاب وان احتراق حافلة مدرسة "أذن" جاء في نهاية الدوام المدرسي عقب الانتهاء من توصيل الطالبات، وتعاملت الجهات المختصة على الفور مع هذا الطارئ.