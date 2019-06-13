1573 مخالفات نقل غير قانوني للركاب في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغ اجمالي عدد مخالفات النقل غير القانوني للركاب بالمركبات الخاصة في إمارة أبوظبي 1,573 راكباً حتى نهاية شهر أبريل 2019.

وأكدت شرطة أبوظبي أنها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، بhستخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجرة، داخل مدينة أبوظبي وضواحيها ومنطقة العين والظفرة، وتطبيق العقوبة القانونية لاستخدام المركبة لغير الغرض المخصص لها حسب قانون السير والمرور الاتحادي والتي تصل إلى 3000 درهم غرامة مالية وحجز المركبة لـ 30 يومًا، وتسجيل 24 نقطة مرورية.

وأوضحت: إن "نقل الركاب" بصورة غير قانونية يعتبر ظاهرة غير حضارية، وتؤثر سلبًا على مختلف شرائح المجتمع.

وذكرت أنها تعمل على تشويه المنظر الحضاري للإمارة، حيث يجب الاهتمام بالحفاظ على المكتسبات المتميزة التي حققتها الإمارة، وجعلتها تتصدر المركز الأول عالميًا في المدن الأكثر أمناً وأمانا، موضحة أن السيارات المستخدمة في نقل الركاب لا تتوافر فيها شروط السلامة، ووسائل الأمان الكافية لنقل الركاب.

