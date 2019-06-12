أم تدخل مدرسة وتثير الذعر بين الطلاب بنشر مادة سائلة

المصدر: دبي- البيان

أكدت شرطة دبي أن دخول سيدة أجنبية في عمر 35 عاماً وأم لأحد الطلبة بمدرسة "جيمس ويلنغتون" في شارع الخيل بمنطقة البرشاء بالتصريح الممنوح لأولياء الأمور ، وتركها مادة عبارة عن سائل نظافة في المدرسة، أثار قلق إدارتها ودفعها إلى اتخاذ إجراءات متعجلة وغير محسوبة وهو صرف الطلبة، دون الرجوع إلى شرطة دبي.

وفور تلقي شرطة دبي البلاغ اتخذت إجراءات فورية، وتأكدت من طبيعة المادة التي تركتها الأم، وجرى استدعاؤها لمعرفة دوافعها للقيام بذلك.

ودعا العقيد فيصل القاسم مدير الاعلام الأمني عدم نشر أو تداول إشاعات وأخبار مغايرة للحقيقة من مصادر غير رسمية وأن شرطة دبي هي المصدر الرسمي في هذه الحالات .

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