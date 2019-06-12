شرطة دبي تطمئن جمهورها بشأن واقعة مدرسة "جميس ويلنغتون"

المصدر: البيان الإلكتروني

تطمئن شرطة دبي جمهورها بشأن واقعة مدرسة "جميس ويلنغتون" في منطقة البرشاء الواقعة على شارع الخيل في دبي، وأن عناصر الشرطة تقوم بعمل اللازم وتتخذ كافة الإجراءات، علما بأن كافة الطلبة بخير، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن امرأة من جنسية إحدى دول أمريكا اللاتينية في العقد الثالث من عمرها و هي أم لأحد الطلبة استخدمت تصريح دخولها لمدرسة جيمس ويلنغتون في شارع الخيل وقامت بفعل مريب ولم تشكل اي خطورة على الطلبة او موظفي المدرسة و قامت #شرطة_دبي بكافة الإجراءات الأمنية اللازمة.

وإلحاقا لبلاغ مدرسة ويلنغتون، أكد العقيد فيصل القاسم مدير الإعلام الأمني على عدم نشر أو تداول إشاعات وأخبار مغايرة للحقيقة من مصادر غير رسمية وإن شرطة دبي هي المصدر الرسمي في هذه الحالات.

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