الوقوف العشوائي أمام المساجد مخالفات وعرقلة لحركة السير

المصدر: متابعة البيان

وقوف مركبات المصلين العشوائي أمام المساجد خاصةً خلال صلاة التراويح يعرقل حركة السير والمرور، فاحرص على وضع المركبة في الأماكن المخصصة لها، إذ ينص قانون السير والمرور الاتحادي على معاقبة الوقوف خلف المركبات أو عرقلة المرور بغرامة 500 درهم.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين لإيقاف المركبة في الأماكن المخصص لها، لأنها سلوك أخلاقي وحضاري فاحرص على عدم عرقلة حركة السير والمرور من خلال الوقوف الخاطئ والعشوائي أمام المساجد وخصوصا في أوقات صلاة التراويح.

وحظر قانون السير والمرور الاتحادي في المادة 62 إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، وغرامته 500 درهم، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة 500 درهم، ووقوف المركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها 500 درهم وأربع نقاط، حسب نص المادة 61 من قانون السير والمرور.