شرطة أم القيوين تطيح بعصابة تزييف العملات

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة متخصصة بتزييف العملات وتداولها، حيث تم تشكيل فريق أمني مكون من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأم القيوين وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، وقام الفريق بتتبع العصابة وهي من جنسيات مختلفة والإطاحة بها، وتم ضبط مبلغ (132) ألف درهم فئة الألف درهم كعملة مزيفة ومبلغ (10,280) ألف دينار كويتي و عملة المانات التركمانستانيه وبلغت(72,759) ألف درهم.

وأشاد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين بالدور الكبير الذي قام به الفريق الأمني، وأكد بأن رجال الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسة المساس والعبث بأمن وأمان دولة الإمارات.