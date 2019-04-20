شرطة دبي تكرم مفتشة أنقذت أم ومولودها في مطار دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العريف أول حنان حسين محمد، مفتشة في إدارة أمن مبنى2 بالإدارة العامة لأمن المطارات، وذلك للدور الإنساني وحسن التصرف في تعاملها مع إحدى الحالات الطارئة لمسافرة من الجنسية الهندية جاءها مخاض الولادة أثناء تواجدها في مناطق التفتيش، وتعذر نقلها إلى مكان آخر نظراً لشدة وخطورة وضعها الصحي، ما استدعى قيام المفتشة حنان بمساعدتها والحفاظ على سلامتها وسلامة الطفل، وتقديم المساعدة لها بكل حرفية في غرفة التفتيش أثناء وضعها الجنين.

وقال العميد بن لاحج إن التدريب والتأهيل الشامل لمرتب الإدارة العامة لأمن المطارات يساعدهم على مواجهة الحالات الطارئة والظروف التي قد تحدث في أي وقت مع المسافرين أو الموظفين، مؤكداً حرص الإدارة على تثقيف الموظفين في الجانب الإنساني ومد العون والمساعدة للآخرين، وتدريبهم على الدورات والبرامج المتعلقة بالإسعافات الأولية، جنباً إلى جنب مع التأهيل الأمني، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي الخاصة بتأهيل المورد البشري في مجالات عدة، وترجمة لقيم المؤسسة، وهو ما انعكس إيجابا على حسن التصرف من قبل المفتشة في هذه الحادثة، وروح المبادرة والإنقاذ بكل حرفية.

ومن جانبها قالت حنان إن الحالة الصحية للمسافرة وصلت إلى مرحلة يصعب نقلها، وكان لابد من القيام بتوليدها في غرفة التفتيش حتى لا تفقد حياتها، وما زاد الوضع صعوبة أن الأم حين وضعت طفلها كانت حالته الصحية حرجة وخاصة تنفسه، ما جعلني أجري له الإنعاش القلبي الرئوي "cpr" وفقاً لما تدربت عليه عبر ممارسة الضغط لأماكن معينة لإعادة تنفسه، وبمساعدة موظف الإسعاف بعد وصوله إلى غرفة التفتيش تمت العناية بالطفل وأمه، مؤكدة أن سلامة الأم والطفل كان بالنسبة لها تحد كبير وأولوية قصوى، يستدعي بذل كل الجهد لاحتواء الحالة وإنقاذ الأم وطفلها، مضيفة أنها شعرت بالسعادة عندما وجه مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بتكليف وفد الشرطة النسائية في اليوم التالي لزيارة المسافرة في مستشفى لطيفة، للاطمئنان عليهم، وتقديم المساعدة الممكنة لهم، و الزيارة رسمت السعادة للأم وطفلها وعائلتهم.