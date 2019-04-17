ضبط سائق حديث الرخصة ألحق أضراراً على الطريق العام برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكد العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة أن إدارة المرور والدوريات ممثلة بفرع المباحث والتعقيب في قسم المباحث والضبط المروري قد تمكنت من ضبط سائق متهور يبلغ من العمر 18 عاماً بعدما أحدث أضراراً بالغة على الطريق العام مسبباً الهلع والخوف على مرتادي الطريق بإحدى المناطق الرئيسية الهامة من الإمارة نتيجة قيادته لمركبته التي كان يستقلها بمفرده بطريقة مستهترة وغير مبالية معرضاً من خلالها حياته وحياة الآخرين للخطر عبر قيامه بحركات استعراضية.

وأشار النقبي، إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بمشاهدة إحدى المركبات وهي تقوم بحركات استعراضية خطيرة تسببت بوقوع أضرار وتلف أرضية الخدمات العامة، وفرت هاربة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وذو كفاءة عالية للتعامل مع هذا السائق وضبطه، وبعد البحث والتحري تم الوصول إليه في أقل عن الساعتين من وقوع الحادثة، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وخلال التحقيقات المبدئية معه تبين بأنه استلم رخصة القيادة حديثاً في أقل من 6 أشهر فقط وأن المركبة التي كان يقودها تعود ملكيتها إلى والده، وقد أحالت الإدارة السائق المتهور إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات معه.

وشدد مدير إدارة المرور والدوريات على خطورة عدم احترام قوانين السير والمرور من خلال عدم التزام السائقين بقيادة مركباتهم بطريقة ملتزمة وآمنة وضرورة أن يتحلوا أولاً بأخلاقيات القيادة حيث أن القيادة فن وذوق، ولابد من مراعاة الآخرين والحفاظ على سلامتهم وعدم إزعاجهم بتصرفات غير مسؤولة، حيث أن قانون السير والمرور الاتحادي شدد على عقوبة مخالفة مثل هذه التصرفات في مادته رقم 1 بالغرامة بـ 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوم لكل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بالإضافة إلى قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.

وأوضح النقبي، أن إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة حررت نحو 410 مخالفة مرورية لسائقين متهورين قادوا مركباتهم بطريقة خطرة، بينها 402 مخالفة بسبب قيادة المركبة سببت ضجيجاً، و8 مخالفات بسبب قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر في الأحياء السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات، فيما تم تحرير نحو 257 مخالفة بحق سائقين متهورين خلال عام 2017، بينها 169 مخالفة لسائقين قادوا مركباتهم بطريقة سببت ضجيجاً، و84 بسبب قيادة المركبة بتهور، و4 بسبب القيادة بطريقة خطرة.

ودعا النقبي، أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة التعاون وأهميته في الإبلاغ عن أي تجاوزات مرورية من خلال التواصل سريعاً على غرفة العمليات 999 أو 901 .