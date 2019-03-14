الضباب الكثيف يتسبب في وفاة مواطن وإصابة آسيوي في حادث تصادم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

توفي مواطن يبلغ من العمر 38 عاما متأثرا بإصاباته البليغة إثر تعرضه لحادث تصادم قوي مع مركبة أخرى كانت بقيادة شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 27 عاما، وقع على دوار طريق الإمارات فجر اليوم برأس الخيمة.

وتفصيلا، يشير العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند تمام الساعة السادسة و15 دقيقة صباح اليوم الخميس الموافق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين وأسفر عن إصابة أشخاص، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ.

وأضاف: تبين بعد المعاينة بأن الحادث وقع نتيجة عدم انتباه مركبة المواطن للمركبات القادمة على الدوار نتيجة الضباب الذي غلف بكثافة الامارة صباح اليوم، حيث كانت مركبة الشخص الآسيوي على طريقها الصحيح داخل الدوار، وأدى إلى اصطدامه به بقوة، ثم إصابة الآسيوي بإصابات متفاوتة فيما توفي المواطن متأثرا بجروحه البليغة، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثة المواطن للمستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وشدد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة السائقين إلى أهمية الالتزام بقيادة المركبة على سرعات منخفضة خلال وجود الضباب وذلك لتدني الرؤية، وضرورة تشغيل الإضاءة الخافتة لتنبيه المركبات الأخرى، وناشد الجميع باتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة والقيادة الآمنة على الطرق لسلامتهم وحمايتهم

وعدم التهاون بهذا الشأن وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز أثناء القيادة بشكل أكبر، ناقلا تعازيه الحارة لذوي المتوفي داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.