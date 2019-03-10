لصوص يقرعون "الجرس" قبل الدخول إلى الفلل

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ، زائريْن آسيوييْن، بتهمة سرقة مجوهرات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم من فيلا موظف خليجي في منطقة الورقاء الثالثة، بعد التخطيط المسبق لتنفيذ الجريمة.

وقالت النيابة إن المتهميْن اتفقا على المجيء إلى دبي لسرقة الفلل بعد التأكد من خلوها من قاطنيها، وانهما قرعا جرس الفيلا قيد الدعوى قبل محاولة التسلل إليها بدافع التأكد وجود أحد داخلها، مضيفة ان المتهمين ومعهما آخر هارب استخدموا سيارة أجرة للوصول إلى فيلا المجني عليه التي دخلوها ليلا عن طريق تسور الحائط الخارجي لها، ثم الولوج إلى الداخل من خلال الشرفة التي "لم تكن محكمة الاغلاق"، قبل أن يتمكنوا من سرقة خزنة من احدى الغرف، وفتحها باستخدام عتلة وسرقة كل ما كان فيها من مجوهرات وذهب وساعات نقلوها معهم إلى مقر سكنهم في منطقة دبي العالمية .

وأضافت النيابة العامة ان المتهمين تمكنوا من مغادرة الدولة بعد تنفيذ جريمتهم، وبحوزتهم المسروقات التي لفوها برقائق الألومنيوم ووضعوها في حقائبهم وباعوها في موطنهم الأصلي قبل تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم بعد عودتهم إلى الدولة بموجب البلاغ الذي تقدم به المجني عليه إلى الشرطة التي بحثت وتحرت عنهم.