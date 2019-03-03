الاستيلاء على 873 ألف درهم من حساب ربة منزل

المصدر: دبي-رامي عايش

تفاجأت ربة منزل آسيوية لدى عودتها من إجازة خارجية، بأن رصيدها في البنك هو صفر، بالرغم من انها تركت في الحساب قبل السفر 873 ألف درهم.

الصدمة ألمت بها عندما قصدت احدى ماكينات الصراف الآلي لسحب مبلغ من رصيدها، وتفاجأت بأن "رصيدها غير كاف" لسحب المبلغ المطلوب، لتسارع في الذهاب إلى البنك وتطلب كشف حساب، وتكتشف أن رصيدها بالفعل صفر، بعدما تعرض الى اختراق وسرقة بعد تزوير شريحة هاتفها، ومحررات رسمية أخرى تخصها قدموها للبنك لإتمام الجريمة.

التحقيقات في هذه القضية دلت أن "شريكاً" آسيوياً في العشرينات من عمره، اشترك مع آخرين هاربين في تزوير محرر رسمي عبارة عن تحويل رقم الهاتف من اسم شركة المجني عليها الى اسم شركة أخرى، إضافة الى تزوير صورة بطاقة هوية المجني عليها، وشهادة عدم ممانعة من تحويل ملكية رقمها، وتحويل 873 ألف درهم من حسابها إلى حساب آخر، بواسطة مستند مزور قدموه لموظف البنك.

كما دلت التحقيقات أن عملية التحويل البنكي من حساب المجني عليها تمت قبل شهرين من عودتها إلى الدولة في ديسمبر 2017.