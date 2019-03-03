رفضت الانصياع لرغبته فنشر تسجيلات مصورة وصوتية خاصة لها

المصدر: دبي-رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة خمسيني عربي أساء إلى سمعة وشرف موظفة خمسينية من موطنه، بأن تلصص عليها بكاميرات المراقبة المثبتة في شقته التي استأجرتها منه، وصورها في وضع خاص، وسجل لها مكالمة صوتية مع أحد الأشخاص، وأرسل التسجيل إلى معارفها وأصدقائها، بعدما رفضت الانصياع لرغبته وشهوته، وبعدما رفضت كذلك التراجع عن أقوالها لزوجته حول واقعة التحرش بها من قبله.

واتهمت النيابة العامة، المتهم، بهتك عرض المجني عليها بتصويرها دون علمها، ومحاولة التحرش بها، والاعتداء على حياتها الخاصة بتسجيل مكالمة هاتفية غرامية لها مع رجل آخر كان يرغب في الزواج منها.

وأوضحت النيابة العامة ان المذكور استخدم كاميرات المراقبة الموجودة في الشقة الخاصة به، في التلصص على المجني عليها، وتصويرها وهي في غرفتها، زيادة على أنه سجل لها مكالمة"غرامية" خاصة، مع شخص آخر كان يرغب في الزواج منها، و أرسل التسجيلات إلى أصدقائها ومعارفها في دبي وموطنها، مثلما أرسلها كذلك إلى الشخص الذي كان يرغب في الزواج منها،" تنفيذا لتهديده".



وبينت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة أنها تعرفت إلى المتهم من خلال وسيلة إعلانية ورقية كونها كانت تبحث عن شركة شحن، لنقل أثاثها من دبي إلى موطنها، ومن ثم بقيت العلاقة بشكل رسمي خصوصاً وأن المتهم عرض عليها التوسط له بشراء ديكورات خاصة من احدى الشركات ووعدها بعمولة مقدرة بـ10 آلاف درهم امتنع عن تسليمها إياها بعد إتمام "الصفقة".

وأضافت ان المتهم اقترح عليها الإقامة في شقة تابعة له بينما كانت تنتظر الانتهاء من صيانة شقة أخرى ستنتقل إليها في وقت لاحق، فوافقت وسكنت فيها لعدة أيام، قبل ان تظهر نوايا المتهم الذي دعاها إلى وجبة طعام في شقته بحجة أن شقيقته موجودة معه، ولما لبت دعوته تفاجأت بأنه مقيم لوحده، وطلب منها الانصياع لرغبته، فرفضت وأخبرت زوجته بالتحرش بها، لكنها تفاجأت بأن المتهم يحوز تسجيل فيديو خاص لها وهي في غرفة النوم أثناء اقامتها القصيرة في شقته ، وتسجيل مكالمة صوتية لها اثناء تحدثها مع الشخص الذي كانت ترغب في الزواج منه، وهددها بنشر هذه التسجيلات ان لم تبرئه امام زوجته من واقعة التحرش بها، وأن تتنازل عن "عمولتها"، وكذا إن لم تسمح له بالخلوة معه، فرفضت ونفذ تهديده، قبل فتحها بلاغاً بحقه.