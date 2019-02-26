يستوليان على 2.3 مليون درهم من 3 مستثمرين

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي، أمس، بائعاً عربياً في العشرينيات من عمره، بتهمة الاشتراك مع آخر هارب، في جريمة سرقة مليونين و300 ألف درهم من 3 مستثمرين عن طريق الحيلة الخداع، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وقالت النيابة إن المتهمين أوهما المجني عليهم، وهم أوروبي وآسيويان، برغبتهما بصرف مبلغ وقدره 700 ألف دولار أمريكي إلى الدرهم الإماراتي، بقيمة أقل من سعره السوقي بنسبة 8 %، بحجة حاجتهما الماسة للدراهم، وأنهما لا يستطيعان تحويل المبلغ عن طريق الصرافة مرة واحدة.

مشيرة إلى إتمام اتفاق بين الطرفين على مكان الصفقة، وهو شقة أحد الضحايا.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين حضرا إلى شقة أحد الضحايا، وهي مكان تسليم وتسلم العملات المذكورة، وما إن تأكدا من وجود المبلغ بحوزتهم، حتى اعتديا عليهم، وهدداهم بالقتل.