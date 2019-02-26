الحبس سنتين لسارقي 265 ألف درهم من شركة صرافة

المصدر: دبي- رامي عايش

أصدرت المحكمة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالحبس سنتين، والإبعاد بحق عصابة أفريقية، هاجمت سيارة نقل أموال بالفؤوس والسكاكين، واعتدت على سائقها وحارس أمنها وموظف آخر، وسرقت 265 ألف درهم أثناء استلامها من إحدى شركات الصرافة، الكائنة في منطقة المحيصنة الثانية.

وأظهرت التحقيقات النيابية، أن أفراد العصابة البالغ عدد أفرادها 9 أشخاص أحدهم هارب، استغلوا انشغال مشغلي سيارة نقل الأموال، باستلام حصيلة عمل شركة الصرافة في يوليو الماضي، فاعترضوا طريقهم أثناء العودة إلى السيارة، وهاجموهم بالأسلحة البيضاء، واعتدوا عليهم قبل أن يتمكنوا من سرقة حقيبة الأموال .



