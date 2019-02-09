وفاة شخص وانقاذ 93 آخرين في حادث تسرب غاز بصناعية الشارقة

تمكنت وحدات شرطة الشارقة والدفاع المدني من إنقاذ اكثر من 93 شخصا نتيجة لتسرب غاز الكلور، من إحدى ورش بيع الخردة بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، نتيجة استجابتهم السريعة والتدخل المبكر الذي ساهم في السيطرة على الحادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة (12:55) من صباح اليوم السبت الموافق التاسع من فبراير 2019 يفيد بوقوع حادث تسرب للغاز داخل مجمع سكني بالمنطقة المذكورة، وعلى الفور هرعت إلى موقع الحادث وحدات من دوريات الانجاد، والدفاع المدنى، والإسعاف الوطني وخبراءالمختبر الجنائي، لمسرح الجريمة بشرطة الشارقة، إضافة لفنيين من هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا)، وبلدية الشارقة، وشركة بيئة، وذلك تحت إشراف ميداني من قبل العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية والعميد دكتور خليفة كلندر، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة والعقيد سامي النقبي، مدير عام الدفاع المدني بالشارقة.

وباشرت الوحدات المختصة عملها كل في مجال اختصاصه، حيث تم إجلاء العمال من مساكنهم، وإسعاف ونقل الحالات التي تأثرت بتسرب الغاز إلى المستشفيات ومعالجة مصدر الغاز المتسرب، وتبين أنه غاز الكلور الذي تسرب بعد منتصف الليل من إحدى اسطوانات الغاز بداخل ورشة السكراب.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على مصدر تسرب الغاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات ومتابعة حالاتهم من قبل شرطة الشارقة، حيث توفي شخص بعد وصوله إلى المستشفى بينما تلقى معظم المصابين العلاج وغادروا المستشفيات وجميعهم بصحة جيدة، فيما بقي عدد منهم تحت الملاحظة الطبية، وحالتهم مستقرة.

وتطالب شرطة الشارقة مركبات نقل النفايات الخطرة ومنشآت تجارة السكراب والخردة المعدنية، وغيرها من المنشآت ذات العلاقة، بالتقيد بشروط الأمن والسلامة عند التعامل مع اسطوانات الغاز، والتي قد تهدد صحة وسلامة المجتمع في حال مخالفة تلك المعايير، والتي تتم وفق ضوابط علمية ومخبريه خاصـة، والاشتراطات البيئية المعمول بها.