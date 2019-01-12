جمارك دبي تحبط تهريب نصف طن حبوب كبتاجون

المصدر: وام

أعلنت جمارك دبي عن ضبط 5 ملايين حبة "كبتاجون" تزن نحو نصف طن في مركز جمارك جبل علي وتيكوم بعد عملية رصد لشحنة قادمة من دولة مجاورة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط بمقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل.

وكانت المعلومات التي أرسلها مكتب "الريلو" بالدائرة تفيد بضبطية مخدرات جرت في دولة مجاورة حيث تشكل فريق العمل من إدارة مراكز جبل علي الجمركية وإدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة الدعم الفني ومن خلال دراسة الضبطية التي أرسلها مكتب "الريلو" توصل فريق العمل إلى ضرورة تتبع شحنة تجارية مماثلة قادمة إلى دبي في حاوية تحمل مكائن وقطع غيار سيارات من دولة لا يأتي منها عادةً هذا النوع من البضائع حيث تابع فريق العمل الحاوية من خلال "النظام الذكي لمتابعة السفن" الذي أطلقتهُ جمارك دبي لتتبع الشحنات المشتبه بها قبل وصولها إلى الإمارة.

وتمت متابعة الحاوية خلال مرورها بموانئ عدد من الدول حتى وصلت المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث بادر فريق العمل بالتحرك لاستهداف الحاوية بعد إنجاز إجراءات البيان الجمركي لها وصُنفت الحاوية المشتبه بها ضمن الشحنات ذات المخاطر.

وبرغم عمليات التمويه التي اتبعها المهربون عبر إحاطة المواد الممنوعة بمادة "الفايبر كربون" لمنع اكتشافها بواسطة أجهزة الكشف بالأشعة تمكن مفتشو جمارك دبي من العثور على الحبوب المخدرة بعد تفكيك القطع المشتبه بها.

ويبلغ اجمالي وزن الضبطية نحو 500 كيلوغرام لتصل كمية الحبوب المخدرة التي تم ضبطها من قبل الإدارة منذ بداية العام 2018 إلى نحو 15 مليون حبة، بينما بلغ عدد ضبطيات المخدرات التي نفذتها إدارة مراكز جبل علي الجمركية في 3 سنوات من العام 2016 إلى العام 2018 / 19 ضبطية أدت إلى ضبط نحو 225 مليون حبة مخدرة ونحو 51 كجم من المواد المخدرة الأخرى.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن كافة الإدارات الجمركية في الدائرة تعمل كمنظومة عمل متكاملة لحماية مجتمعنا من التجارة غير المشروعة وإحباط كافة المحاولات لتهريب المخدرات.

من جهته أكد شعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية حرص الدائرة على رصد ومتابعة الشحنات المشتبه بها قبل وصولها إلى المنافذ الحدودية لإمارة دبي من خلال الجهود المكثفة لغرفة التحكم والسيطرة في جمارك دبي لتقوم باستهداف تلك الشحنات بالتفتيش المكثف وصولا الى اكتشاف المواد الممنوعة برغم كافة محاولات التمويه والاخفاء.