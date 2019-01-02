شاب يدفع حياته ثمناً لتهوره وعدم امتثاله لأوامر الشرطة بالتوقف

دفع شاب في مدينة العين حياته في حادث مروري نجم عن تهوره وعدم امتثاله لرجال الشرطة. وأعربت النيابة العامة في أبوظبي عن أسفها للحادث الأليم ولمصاب أسرة الشاب، موضحة أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب.

من جانبها أعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤسف، معبرة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد.

ودعت الجمهور إلى الاستجابة لأوامر الشرطة، والتعاون مع عناصرها، وأن يكونوا عوناً لهم، والاستماع إلى نصائحهم، التي تشكل غاية في الأهمية، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، بالابتعاد عن التصرفات والسلوكيات السلبية، مثل قيادة المركبة بطيش وتهور، وما ينجم عنها من حوادث مؤلمة.

وحثت أولياء الأمور على إحكام الرقابة على الأبناء، وغرس القيم الإيجابية لديهم، وأن يكونوا أكثر التزاماً بالقيادة الآمنة واحتراماً للطريق.

ولفتت إلى منظومة التوعية التي تنفذها وتتضمن برامج وحملات مستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية.