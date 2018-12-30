منع دخول المركبات الثقيلة والشاحنات إلى جزيرة أبوظبي من 31 ديسمبر إلى 1 يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

تمنع شرطة أبوظبي وبالتنسيق مع دائرة النقل، دخول المركبات الثقيلة والشاحنات إلى جزيرة أبوظبي في الفترة من 31 ديسمبر إلى الأول من يناير المقبل وتحويل حركة سيرها، ضمن أولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وسيتم تكثيف الرقابة المرورية، بحسب العميد خليفة محمد الخييلي، مدير #مديرية_المرور_والدوريات بقطاع العمليات المركزية على الطرق عبر الأنظمة الذكية والدوريات.

وطالب مستخدمي الطرق خلال عطلة رأس السنة إلى أخذ الحيطة والحذر، وقيادة مركباتهم وفق السرعات المحددة واستخدام حزام الأمان، وعدم الانشغال بالهاتف، وترك مسافة أمان كافية.