شرطة عجمان تلقي القبض على عصابة آسيوية أثناء محاولتها سرقة محل تجاري

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية، مكونة من ثلاثة أشخاص متلبسين أثناء قيامهم بعملية السرقة من أحد المحلات التجارية في إمارة عجمان.

وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها الرائد محمد حمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أن قسم العمليات استقبل اتصالاً من أحد الأشخاص يفيد بقيام شخص مجهول بإتلاف زجاج محل سوبرماركت بمنطقة الصناعية الجديدة.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وتحرك إلى المكان لكشف تفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وبوصول الفريق إلى الموقع خلال وقت قصير، وبعد معاينة مكان الحادث تبين بأنه تم إتلاف زجاج باب المحل من قبل الجناة، وبتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة، وبحنكة وخبرة رجال التحريات في التعامل مع هذا النوع من الجرائم ساورهم الشك بأن الجناة ما زالوا داخل المحل، وبتمشيط المحل تم العثور على شخصين مختبئين بين حقائب السفر فتم ضبطهما ليتبين أن الأول يدعى (م.ف.ج) والآخر (و.أ.م) كلاهما من الجنسية الآسيوية.

وعثر بحوزتهما على حقائب للسفر كانا يضعان بها مجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة تقدر قيمتها بـ 80.000 درهم، وبسؤالهما عن الواقعة اعترفا بالسرقة، كما أقرا بوجود شخص آخر معهما في الخارج قام بإتلاف زجاج باب المحل، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على الشخص الثالث المشارك في عملية السرقة.