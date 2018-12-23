شرطة دبي تكشف لسيدة تعرض منزلها للسرقة

المصدر: البيان الالكتروني

المتعارف عليه أن يتواصل ضحايا جرائم السرقة مع الشرطة للإبلاغ والقبض على الجُناة وإعادة المسروقات، ولكن في حادثة جديدة لا تعكس إلا حرفية فِرق العمل الأمني بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، فقد تم التواصل مع ربة بيت هندية لإبلاغها عن تعرض منزلها للسرقة والقبض على الجُناة وإعادة مسروقات ذهبية بلغت قيمتها 13 ألف درهم، والمثير أنها لم تكتشف ذلك رغم أنها تقضي جلّ وقتها في المنزل.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: حسب منهجيات قسم مباحث متابعة الأموال المسروقة، تم الاشتباه بسيدتين من الجنسية الآسيوية وبحوزتهما مصوغات ذهبية مستعملة تشتمل على أسوار وخواتم وقلائد وسلاسل تُقدر قيمتها بـ13 ألف درهم، حيث كانت لديهما رغبة ببيعها لأحد محلات المجوهرات، إلا أنهما لا يملكان أية أوراق ثبوتية أو فواتير تثبت ملكيتهما للمصوغات الذهبية، وبالاستدلالات الجنائية اعترفت السيدتان وهما خادمتان، بقيامهما بعملية السرقة بشكل تدريجي دون أن تُلاحظ ربة البيت.

رسالة شكر

من جانبه قال العقيد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري: لدى تواصلنا مع ربة البيت الهندية لإبلاغها بما حدث، عبرت عن امتنانها وشكرها للقيادة العامة العامة لشرطة دبي، من خلال إرسال رسالة شكر عبر برنامج قيادات شرطة دبي في خدمتكم، معربة عن فخرها واعتزازها بالعيش والاستقرار في إمارة دبي، وشعورها بالأمن والأمان والسعادة.

نصيحة

ونصح العقيد محمد أهلي، ربات البيوت، بتكثيف الرقابة على الخادمات وتحديد مسؤولياتهن وحدود عملهن في المنزل، إلى جانب الحكمة بالتعامل معهن، موضحاً أن بعض الخدم يستغلون الثقة الممنوحة إليهم من قبل أفراد الأسرة، للقيام بأعمال إجرامية تتفاوت حدتها وخطورتها، ولكنها بالتأكيد تعكس نكران الإحسان.