"اقتصادية الشارقة" تضبط أكثر من 56 ألف قطعة مقلدة من أحبار الطابعات

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأصحاب العلامة التجارية في مستودعين بمنطقة الصجعة، كمية كبيرة من أحبار الطابعات المقلدة والخاصة بأشهر العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي تصل كميتها إلى أكثر من 53ألف قطعة، 47827 منها أحبار طابعات و5234 ملصقات لعلامات تجارية معروفة. وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة التي يقوم بها الضباط التجاريين بالدائرة على المنشآت التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

ومن جهته أشار سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إلى أن الضبطية الأولى أسفرت إلى رصد ضبطية أخرى بشقة تم تحويلها لمعمل في منطقة الشرق. حيث تم ضبط 469 أحبار طابعات و1376 علب فارغة تحمل علامة تجارية عالمية. و1300 ملصق يحمل علامة تجارية وبعض المعدات التي تستخدم في إنتاج الأحبار المقلدة.

وأكد على أن الهدف الأساسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة للمستهلكين، وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى وأصحاب العلامات التجارية العالمية، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة إمارة الشارقة وتنمية الحركة التجارية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وناشد المستهلكين في حال تعرضهم لأي غش تجاري التواصل عبر القنوات المتوفرة لدى الدائرة، سواءً بالاتصال المباشر على 80080000 أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك www.shjconsumer.ae في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.