زجاجة عطر و700 درهم رشوة لاستخراج "ضمان صحي"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

مثل متهمان من جنسية آسيوية، اليوم، أمام قاضية محكمة جنايات أبوظبي، للدفاع عن أنفسهما ضد تهم تسليم رشوة عبارة عن عطر ومبلغ 700 درهم، لموظف مقابل تسهيل إجراءات استخراج وثائق رسمية عبارة عن بطاقة ضمان صحي، بالإضافة إلى تهمة تزوير بطاقة هوية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ، يفيد بقيام شاب آسيوي "المتهم الأول" بعرض رشوة على موظف لقاء استخراج أوراق رسمية، حينها طلب الموظف من المتهم العودة إليه في اليوم التالي حتى يتسنى له إنجاز المعاملة، ليشرع الموظف فور خروج المتهم في الاتصال بالشرطة وإبلاغهم بالواقعة، ليتم إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهم متلبّساً بالجريمة.

وفي الموعد المحدد حضر المتهم إلى ذات المكتب الذي يتواجد فيه الموظف، لاستلام المعاملة، وبمجرد أن سلم الرشوة، ألقت الجهات المعنية القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة، ليتبين من خلال إجراءات التحقيق بأن المستندات التي قدمها المتهم مزورة، وتم تزويرها بمعرفة المتهم الثاني في القضية ليتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لنظر الواقعة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين الحاضرين عن الاتهام المنسوب إليهما، أنكر المتهم الأول تهمة إعطاء رشوة للموظف الشاكي وتزوير بطاقات الهوية، كما أنكر المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في عملية التزوير، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 الجاري لإعداد الدفاع والاطلاع على ملف القضية.