خادمة تهدد رجل أعمال وأسرته بالقتل

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم خادمة آسيوية، بتهمة تهديد رجل اعمال آسيوي وزوجته وامها، وطفلهما، بالقتل بسكين أشهرته في وجوههم في مقر سكنهم، في حال عدم تسليمها جواز سفرها لمغادرة الدولة.

كما هددت المتهمة مخدوميها بقتل نفسها بعد محاولتها قتل الطفل للسبب عينه، فيما قالت النيابة ان المذكورة اعتدت على سلامة جسم زوجة رجل الاعمال وتسببت بجرحها أثناء محاولة الوصول الى الطفل.

وشهد رجل الاعمال امام النيابة العامة أنه اثناء تواجده مساء في مقر سكنه برفقة زوجته، ووالدتها، وطفلهما البالغ من العمر 5 سنوات، حضرت المتهمة وهي في حالة غضب، واخذت تصرخ طالبة جواز سفرها، ولما حاول تهدئتها، انفعلت أكثر، وتوجهت الى المطبخ، واحضرت سكينا وضعته على بطنها، وهددت الموجودين بانها سوف تقتل نفسها، او تقتل احد افراد الاسرة اذا لم تحصل على جواز سفرها لمغادرة الدولة، قبل ان تركض باتجاه ابنه الصغير موجهة السكين اليه، غير ان امه تصدت لها وقاومتها، واخذت السكين منها بعد اصابتها بجرح بيدها اليمنى.