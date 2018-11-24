شرطة عجمان تعثر على «الفتى المتغيب»

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن عثورها على الفتى المتغيب عن منزله في الإمارة منذ 5 أيام، والذي أعلنت والدته عبر إذاعة الرابعة تغيبه عن المنزل.

وصرح العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان أن شرطة عجمان بجهود وخبرة رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية المتواصلة، تمكنت من العثور على الصبي الحدث (ع. ج. ع) البالغ من العمر 15 عاماً، حيث تم رصد مكان تواجده بالقرب من سوق الذهب بعجمان.

وأضاف نائب قائد عام شرطة عجمان إن الصبي أفاد بأنه هرب من المنزل وتعمد التغيب والتخفي عن رجال الشرطة وعن كل من تصله به صلة بعائلته، لعدم رغبته بالعودة إلى منزله بسب كثرة المشاكل العائلية.