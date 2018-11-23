شرطة أبوظبي تسعف جواً وأرضاً آسيويين أصيبا بحادث تصادم

المصدر: البيان الالكتروني

نقلت طائرة الإسعاف الجوي بطيران شرطة أبوظبي شخصاً من الجنسية الآسيوية وقدمت طواقم الإسعاف الأرضي بمديرية الطوارئ والسلامة العامة الرعاية لشخص آخر من الجنسية نفسها بعد تعرضهما للإصابة في حادث تصادم وقع أمس بين شاحنة وحافلة خفيفة على طريق الشاحنات قبل جسر العجبان باتجاه الفايه.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج.

وأوضح العميد سالم بن براك الظاهري مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي: «أن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى الدوران الخاطئ وعدم التزام سائق الشاحنة الثقيلة بخط السير».

ودعا الظاهري قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بخط السير وتجنب الانحراف. أبوظبي - البيان