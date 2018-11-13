عربي يهدد ابنته بالقتل إذا لم تشهد زوراً في المحكمة

المصدر: دبي-رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة مسن عربي، بتهمة تهديد ابنته البالغة من العمر 29 عاما، بالقتل و"الترحيل" والحرمان من الرعاية، إذا لم تشهد زوراً امام القضاء ضد شقيقتها التي يوجد بينها وبين شققيها خلاف عائلي أودع "الأخير" بموجبه في السجن.

ووجهت النيابة العامة الى المتهم وهو مستثمر، تهمة "تهديد ابنته بارتكاب جناية" بأن قال "سوف اقتلك واسجنك وأرحلك عن الدولة الى بلدك الام، وسأقطع المصروف عنك، إذا لم تشهدي زورا ضد شقيقتك في البلاغ المتعلق بخلافها مع شقيقها".

وأوضحت المجني عليها ان والدها هددها وشقيقتيها بمضمون التهديد السابق عينه، وانه سيسجنهما انتقاما لشقيقهما المسجون، ما لم تغير المجني عليها اقوالها في المحكمة، وهو ما رفضته، وسارعت الى فتح بلاغ في الشرطة بحق والدها حول واقعة التهديد".