يحتالون على 21 شخصاً بـ «الفرنشايز»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أحالت النيابة العامة متهمين من جنسية آسيوية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهمهما بممارسة نشاط احتيالي، عبر نشر إعلانات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيدان فيه بانهما يمتلكان عقد «فرنشايز» والمعروف باسم نظام الامتياز في استخدام العلامة التجارية، نجحوا من خلاله في الاحتيال على 21 شخصاً والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 800 ألف درهم.

وقالت المحامية مريم الشامسي المدعية بالحق المدني والحاضرة عن المجني عليهم: إن تفاصيل القضية تعود إلى قيام احد المتهمين، بنشر إعلانات عبر موقع «فيسبوك» يدعي من خلالها امتلاكه لسلسلة مطاعم شهيرة، وانه يمتلك كافة الأوراق والمستندات التي تثبت احقيته في العلامة التجارية، داعياً في اعلانه الجمهور إلى الاستثمار في هذه العلامة التجارية، ودفع الاموال، مدعياً بانها ستدر عليهم أموال طائلة لكون العلامة ذات صيت كبير.

وأفادت بان المتهمين شرعوا فور استلامهم المبالغ على التهرب من المجني عليهم من ثم الاستيلاء على أموال موكليها في القضية، ومن ثم قاموا بإدخالها في اعمال تجارية واستثمارية خاصة بهم، فشرعوا في فتح سلسلة مطاعم ومحالات، من دون وجه حق لكون تلك الأموال المستثمرة لا تعود إليهم، وانما هي أموال تحصلوا عليها من ممارسة نشاط احتيالي.