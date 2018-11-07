اتهام 4 آسيويين باختلاق حوادث للحصول على التأمين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام 4 أشخاص من جنسيات آسيوية، بافتعال حوادث مرورية، بغية التحايل والنصب على شركة التأمين والحصول على مبالغ مالية منها دون وجه حق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من إحدى الجهات المحلية، يفيد باشتراك المتهمين في اختلاق حوادث مرورية مزعومة فيما بينهم، والادعاء خلافاً للحقيقة، بأنها وقائع حدثت بالفعل من دون تعمد، حيث تم كشفهم من خلال المعاينة والتدقيق من قبل الخبراء المختصين في هذا الشأن.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن الواقعة ، اعتصم المتهمون بإنكار كافة التهم المنسوبة إليهم، وقال المتهم الأول إن الحادث المروري الذي اتهم بافتعاله، وقع بالفعل ولم يقم باختلاقه.

وطالب المحامي حسن الملا الحاضر بالإنابة مع المتهم الرابع من هيئة المحكمة منحه أجلاً للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل الدعوي إلى جلسة 19 الجاري.