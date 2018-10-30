سنة إلى 10 سنوات سجناً لـ52 متهماً بتزوير شهادات لياقة صحية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أسدلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، الستار على واحدة من أكبر قضايا تزوير المحررات الرسمية من حيث عدد المتهمين فيها، والذي وصل إلى 76 شخصاً، اتهموا باستخراج شهادات لياقة صحية مزورة، دون خضوعهم للفحص الطبي، بغية استخدامها في استخراج الإقامة.

حيث ادانت المحكمة 52 متهماً بالتهم المنسوبة إليهم، مصدرة بحقهم أحكاما تراوحت بين السجن لمدة سنة إلى 10 سنوات، فيما تم تبرئة 24 متهماً آخرين.

وتفصيلا، فقد عاقبت المحكمة المتهمين الأربعة الرئيسيين بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأمر بأبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة، وبسجن 34 متهماً آخر لمدة سنة والإبعاد عن الدولة.

كما تضمنت الأحكام سجن 14 متهماً لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، والإبعاد عن الدولة، وببراءة 24 متهماً من التهم المنسوبة إليهم، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجس موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين بانها تعرضت لعملية تزوير تمثل في إدخال بيانات تفيد بأجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة.