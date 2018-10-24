مستثمر يحاول سرقة ثمن صفقة أحجار كريمة قيمتها ملايين الدراهم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم قضية شروع مستثمر أميركي في الاستيلاء على 5 ملايين درهم من مستثمر آخر من موطنه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن اتفق مع المجني عليه على إيداع المبلغ الذي يمثل ثمن صفقة بيع احجار كريمة، في حساب شركته ومن ثم زور وثائق خاصة لإيداع المبلغ في البنك تتعلق بتفويض شريكه كمخول للتوقيع على الحساب، بغرض الاستيلاء على المبلغ دون علم الضحية.

وبحسب تفاصيل هذه القضية التي وقعت في 2016، فإن المجني عليه باع لمشترين احجارا كريمة مملوكة لأقاربه من أجل التبرع بثمنها في أعمال خيرية في إحدى الدول المحتاجة، وتم الاتفاق معهم من خلال شريك المتهم على ايداع ثمن البيع في حساب شركة "الجاني" داخل الدولة من اجل تسهيل تحويل المبلغ عن طريق "الحوالة البنكية"، الا ان المتهم طمع في المبلغ، وزور مستندات رسمية من بينها جواز سفر وختم بصمة الدخول لمطار دبي ، ونمو1ج طلب توقيع بنكي ليخول شريكه في التوقيع على الحوالة، قبل ان يلغي هذا التخويل بغرض الاستيلاء على المبلغ.

ومن حسن حظ المجني عليه، فقد تواصل البنك معه عبر رسالة نصية، أخبره فيها أن المتهم أجرى تغييرات من بينها إلغاء تخويل توقيع شريكه بالتوقيع على حساب الشركة، وهو ما اثار شكوكه، ودفعه للتوجه مباشرة إلى البنك، للإبلاغ عن ان ما قام به المتهم يعد أمراً غير قانوني، فتم التحفظ على المعاملة كونها كانت تضم اوراقا ومستندات مزورة، وتم تجميد المبلغ وتقديم بلاغ جنائي للشرطة.