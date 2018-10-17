استفزته "حبيبته" .. فقتلها وحاول الانتحار

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية رجل عربي الجنسية، متهم بقتل صديقته للحكم في جلسة 30 من أكتوبر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بقيام شخص برمي نفسه في البحر في محاولة فاشلة منه للانتحار، حيث تبين بعد إنقاذه أنه حاول الانتحار بعد إقدامه على قتل صديقته، وذلك على خلفية شعوره بالغيرة الشديدة عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمعته بالفتاة المتوفية علاقة غير شرعية استمرت بينهما لنحو عامين، حيث ارجع محامي المتهم السبب لارتكاب موكله للجريمة إلى تعرض المتهم لاستفزاز شديد من قبل صديقته، والتي دخلت في علاقة أخرى خلال ارتباطها عاطفياً بالمتهم، حيث تعمدت التنكر له والضحك أمامه، بما جعل مشاعر الغيرة تتملكه، ليمتلئ قلبه بالحقد نظراً للإهانة التي تعرض لها.

ولفت محامي الدفاع عن المتهم خلال مرافعته إلى وجود تنازل من قبل أولياء الدم مقابل مبلغ مادي، مقدماً للمحكمة ورقة تفيد بذلك، حيث تم الاتفاق بين المتهم وعائلة الضحية على سداد مبلغ مادي محدد للتنازل.

وبين أن موكله شرع في الانتحار نتيجة للضغوط النفسية وحالة الاكتئاب التي دخل بها بعد جريمة القتل، مطالباً بتخفيف العقوبة التعزيرية والرأفة والرحمة في الحكم.