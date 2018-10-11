إعلان عبر «التواصل» يبرّئ خادمة من تهمة السرقة

المصدر: ■ أبوظبي - موفق محمد

تقدم رب أسرة بطلب لإسقاط تهمة سرقة خاتم ذهبي ثمين عن خادمة آسيوية تعمل لديه بعد أن اكتشف عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الخاتم معروض للبيع، وأن صاحب إعلان العرض إحدى الخادمات التي كانت تعمل لديه وغادرت الدولة إلى وطنها الأم.

وخلال نظر القضية أمام محكمة جنايات أبوظبي، أمس، أفاد الشاكي بأن المتهمة الماثلة أمام المحكمة ليست السارقة للخاتم وهي بريئة من الاتهام الذي نسبه لها سابقاً، موضحاً أن السارق خادمة أخرى كانت تعمل أيضاً لدى العائلة،.

وعادت إلى بلادها بعد أن قام بسداد كافة مصاريف سفرها، وإعادتها إلى وطنها الأم. وأشار إلى أنه فوجئ خلال ارتياده لمواقع التواصل الاجتماعي، بقيام المتهمة الأخرى في موطنها، بالإعلان عن إمكانية رهن الخاتم الذهبي، الذي يعود إلى العائلة.