محاكمة عربي نشر مقاطع مخلة على «سناب شات»

المصدر: ■ أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، أمس، يوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية شاب عربي، تتهمه النيابة العامة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، يضم مجموعة من الفيديوهات المصورة التي يظهر فيها شخص وهو يقوم بتصوير نفسه في وضعيات مختلفة ويوجه كلمات وعبارات تخل بالآداب العامة.

ومن خلال التحريات توصل أفراد الشرطة إلى صاحب الحساب، ليشرعوا بعد ذلك في إجراءات التحقيق معه حول الواقعة.

وبسؤاله من قبل هيئة المحكمة، اعتصم المتهم بإنكار كافة التهم المنسوبة إليه، وقال إن تهمة نشر مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة، لا يمكن تحققها في حال نشر تلك المقاطع عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» في ظل قيام الموقع بحذف كافة المقاطع المنشورة بعد مرور 24 ساعة على نشرها، مطالباً من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة في حقه.