مندوب مبيعات يختلس آيس كريم بـ 111 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، في قضية اختلاس ورشوة، متهم فيها شخصان من جنسية آسيوية.

حيث اتهمت النيابة العامة مندوباً للمبيعات في إحدى الشركات، وهو المتهم الثاني باختلاس مثلجات «آيس كريم» من الشركة، التي يعمل بها بمبلغ مائة وأحد عشر ألف درهم، وعرض مبلغ 5 آلاف درهم كونها رشوة على المتهم الأول، لإخفاء الجريمة وعدم إبلاغ الشركة، حيث تبين أن المتهم قبل الرشوة.

وخلال الجلسة، وجهت هيئة المحكمة مجموعة من الأسئلة حول واقعة الاتهام للمتهمين الحاضرين.

حيث اعتصم المتهمان، بإنكار كل التهم المنسوبة إليهما، وأكد المتهم الثاني من داخل محبسه، أنه يعمل في الشركة وكان لديه عهدة من «الآيس» كريم، سلم منها للشركة ما قيمته 100 ألف درهم وتبقى عجز في المبالغ المقرر تسليمها بنحو 4 آلاف درهم فقط، وأنه طلب من المتهم الأول بشكل ودي التستر عليه، وعدم إبلاغ الشركة بوجود عجز في العهدة لحين استكمالها.

نفي

فيما نفى المتهم الأول قبوله أي رشوة مالية، مطالباً بتكفيله على ذمة القضية لكونه محبوساً منذ 6 أشهر، وقررت هيئة حجز القضية للحكم في جلسة 17 أكتوبر المقبل.