سقوط عصابة لسرقة الكوابل الكهربائية في قبضة شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص، اشتركوا بسرقة كميات كوابل كهربائية من أحد المواقع الإنشائية لشركة خاصة، مستخدمين حافلة صغيرة تم تغيير هيكلها الداخلي، بدون ترخيص لاستيعاب أحجام المسروقات.

وتمكّن فرع مكافحة السرقات الكبرى في قسم مكافحة الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، من ضبط الجناة.

وكشفت التحقيقات تحايل «الحارس» الشخص المعني بحراسة الموقع، والعقل المُدبّر للسرقة، بعدما دارت الشكوك حوله محتالاً بتعرّضه للتهديد والضرب والتقييد والحجز من قبل أفراد العصابة.

وأرجع العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير المديرية بالإنابة، تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ من مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة، يفيد بسرقة أسلاك كهربائية من قبل مجهولين من موقع إنشائي(غير مؤمن بوسائل الحماية اللازمة) في أبوظبي.

وقال إنه تم على الفور مباشرة الإجراءات في الموقع، وأظهرت المعاينة الأولية أن وراء عملية السرقة عصابة متخصصة ارتكبت الفعل الإجرامي بأسلوب مدروس ومخطط له منذ البداية، متسترين بجنح الليل لتنفيذها.