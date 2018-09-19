10 آسيويين يسرقون منزل كفيل أحدهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس في قضية اتهام 10 آسيويين بينهم 3 هاربين، وجهت لهم النيابة العامة تهماً تتعلق بسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات ثمينة من منزل كفيل المتهم الأول.

فضلاً عن ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، تمثل في تحويل الأموال.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم الأول بمساعدة المتهمين الثاني والثالث والرابع «الهاربين» في دخول منزل كفيله، بهدف سرقة مبالغ نقدية ومجوهرات ثمينة من المنزل، حيث أقر المتهم الأول بصحة الاتهام الموجه إليه.

ويواجه بقية المتهمين تهمة التحصيل على المبالغ المسروقة، وممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص عبر تحويل أموالهم إلى موطنهم، حيث أنكر المتهمون الـ6 التهمة الأولى، بدافع عدم معرفتهم لمصادر الأموال التي تلقوها من المتهمين الـ4 الأوائل، بينما اعترفوا بتحويل الأموال إلى موطنهم.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 من أكتوبر المقبل، لتقديم لائحة بالادعاء المدني، والاستعداد لمرافعة دفاع المتهمين.