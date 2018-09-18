تأجيل قضية سب نجمة في مواقع التواصل إلى 25 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تسلمت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، لائحة الادعاء بالحق المدني في قضية سب وقذف نجمة مواقع التواصل الإماراتية «كشونة».

حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري، لسداد رسم الدعوى المدني ومنح محامي المتهم الفرصة لتقديم مذكرة بالدفاع.

وطالبت المحامية عبير الدهماني الحاضرة مع «كشونة» في مذكرتها الحكم على المتهم بأقصى عقوبة وذلك وفقاً لما هو وارد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، مع إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضاً مؤقت قدره 21 ألف درهم مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية.

وستسمح لائحة الادعاء المدني فور صدور حكم نهائي بالإدانة في حصول المجني عليها «كشونة» على تعويضات مالية، لجبر الأضرار المعنوية التي أصابتها من نشر الفيديو المسيء إليها.

وكانت المحكمة قد نظرت أمس القضية، التي يواجه فيها أحد مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي تهمة نشر مقطع عبر حسابه الشخصي على موقع «انستغرام»، يظهر فيه، وهو يوجه عبارات شتم وقذف في حق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أحد المقاطع التي لاقت رواجاً كبيراً وجدلاً بين المستخدمين.