من أجل شقيقته.. يبتكر جهازاً يحلل جودة الهواء

المصدر: البيان الاكتروني

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على جهود الملازم ثاني المهندس سعيد مطر الجابري، الذي تمكن من ابتكار جهاز يحلل جودة الهواء بالذكاء الإصطناعي مرتبط بتطبيق ذكي يقدم بيانات تحليلية مُفصلة عن جودة الهواء لحامله، ويُبيّن فيما إذا كان الهواء المحيط يحتوي على غبار أو أية مواد تسبب في حساسية وخاصة للمرضى الذين يعانون من الربو والحساسية، ويقترح طرق بديلة للابتعاد عن المناطق الملوثة لسلامة مستخدمه.

وأشاد اللواء المري بجهود الملازم الجابري الذي شارك في ابتكاره ضمن مسابقة قمة التكنولوجيا والمعلومات الذي نظمته جامعة هواوي في جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنجن لينافس أكثر من 150 مشاركاً من عدة دولة ويفوز بواحد من المراكز العشرة الأولى المصنفة ضمن المسابقة.

لمساعدة شقيقته

وحول فكرة المشروع، قال الملازم الجابري: جاءتني فكرة مشروع صناعة جهاز يحلل جودة الهواء في المكان وذلك بسبب معاناة شقيقتي من مرض الربو الذي تطور إلى تجمع مياه في رئتها ما أدى إلى معاناتها الشديدة وترددها بشكل كبير على المستشفيات، وهو ما أثر على كافة أفراد العائلة لذلك فكرت في ضرورة عمل أي شيء يساعدها في مواجهة صعوبات هذا المرض من خلال ما أملكه من خبرات في المجال الهندسي حيث أنني خريج هندسة شبكات واتصالات من الجامعة الكندي في دبي العام الماضي.

وأضاف: كنت في العام الماضي طالب مُبتعث من قبل شرطة دبي في الجامعة الكندية ووضعت الفكرة على الورق ثم شرعت في تطويرها واستشرت بعض المختصين في المجالات الهندسية ومنهم الدكتور البروفيسور عادل بن منور الذي قدم لي النصح والإرشاد إلى أن وصل المشروع إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وتابع: عملت على المشروع وتمكنت من تحضيره جيداً إلى أن أصبح قابلاً للتطبيق ثم عرضته على مجلس "محمد بن زايد لأجيال المستقبل" بحضور شركة هواوي، وهناك رشحتني الشركة بعد مشاهدتها الابتكار للمنافسة ضمن مسابقتها الخاصة التي تُجريها في جمهورية الصين الشعبية لمجموعة كبيرة من المختصين والخبراء والمُبتكرين في مجال الذكاء الإصطناعي.

وأكد المهندس الجابري أنه توجه إلى جمهورية الصين الشعبية بدعم من القيادة العامة لشرطة دبي للمشاركة، حيث خاض بمشروعه منافسة من ثلاثة مراحل في مجال الذكاء الإصطناعي وتمكن من اجتياز هذه المراحل وتطبيق المشروع على أرض الواقع، وتم اختياره من قبل لجنة الذكاء الإصطناعي في جامعة هواوي ضمن المراكز العشرة الأولى المصنفة ضمن المسابقة وتكريمه على إنجازه.

عمل الجهاز

وحول جهاز تحليل جودة الهواء، قال الجابري إن الجهاز مدموج مع تطبيق ذكي يستطيع حامله أن يقدم إشعاراً عبر الهاتف الذكي لحاملة يفيد أن المكان المتواجد فيه غير صحي ولا يناسب مع وضعه الصحي وخاصة للذين يعانون من أمراض كالربو وضيق التنفس.

وأكد الملازم الجابري أن الجهاز يحتوي على 6 حساسات "سنسرات" ويغطي منطقة مكان سكن المريض أو مستخدمه، ويقدم تقريراً كاملاً حول البيئة المغطاة إلى جانبه توفر خاصية تتيح لحامله أو المريض دمجه مع الملف الصحي له في المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه وتوفير كافة البيانات الطبية التي يحتاجها.

ولفت الجابري إلى أنه يعمل حالياً على تطوير المشروع ليصبح أكثر فاعلية وسيعمل على تسجيله ضمن براءات الاختراع.

