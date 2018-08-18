إصابة مواطن في حادث مروري بأبوظبي

المصدر: البيان الالكتروني

دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الانحراف المفاجئ، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة ، حيث أصيب شاب مواطن في العقد الثالث من عمره ،في حادث اصطدام مركبة يقودها بحواجز، بعد جسر محوي الثاني باتجاه الداخل على شارع أبوظبي العين ووصفت اصابته بالمتوسطة .

وأفاد الرائد مبارك الصغير العامري ، مدير فرع الضبط المروري في إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى الانحراف المفاجئ وصدم الحواجز الحديدية جهة اليسار من الطريق والتدهور.

ودعا الرائد ابراهيم الحوسني مدير فرع التحقيق وايداع القضايا، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة اختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ وترك مسافة أمان كافية بين المركبات تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً، بوقوع الحادث وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع ،وتخطيط الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى المفرق.