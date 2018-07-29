شرطة دبي تقبض على قاتل امرأة لبنانية خلال 18 ساعة

المصدر: البيان الالكتروني

نجحت شرطة دبي في إلقاء القبض على قاتل صديقته "لبنانية" وذلك بعد وضع خطة سريعة للبحث والتحري وجمع الأدلة ،حيث تم ضبطه خلال أقل من 18 ساعة فقط من تلقي البلاغ.

وكشف مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي المقدم فيصل عيسى القاسم أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، حين استقبلت المجني عليها صديقها "لبناني" الذي يقيم في إمارة أخرى لقضاء العطلة الأسبوعية سوياً كعادتهما، وأثناء وجودهما في شقتها شب خلاف بينهما فتطور إلى حد التشابك بالأيدي وسدد لها المتهم لكمات أسفرت عن إصابتها بكسر في الأنف ونزيف داخلي أسفر عن وفاتها.

وأوضح القاسم أن المتهم حاول تنظيف مسرح الجريمة من الآثار التي تقود إليه بعد أن أدرك وفاة المجني عليها، ثم ترك الشقة وعاد إلى مقر إقامته، مشيراً إلى أن إحدى زميلاتها في العمل حاولت الاتصال بها بعد أن تغيبت عن الدوام في أول أيام الأسبوع، لكنها لم ترد عليها فقلقت وذهبت لمعاينة الأمر وتفقدها في شقتها ففوجئت بأن الباب مفتوح والأغراض مبعثرة في كل مكان وصديقتها جثة هامدة فأبلغت الشرطة على الفور.

ولفت القاسم إلى أن فريق عمل البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية والطب والشرعي ومسرح الجريمة انتقلوا إلى موقع البلاغ، وتم وضع خطة سريعة للبحث والتحري بعد جمع الأدلة ورفع الآثار، وتوصل إلى المتهم خلال أقل من 18 ساعة فقط من تلقي البلاغ.

وكشف أنه بمواجهة المتهم اعترف في محضر الاستدلال بأنه كان تحت تأثير الكحول، ولم يقصد قتل المجني عليها، إذ بدأ الحديث عادياً بينهما ثم تشاجرا أولاً بالقول ولم يتمالك نفسه واعتدى عليها دون أن يتوقع وفاتها.

وأشار القاسم إلى أن شرطة دبي سجلت انخفاضاً لافتاً في مؤشر الجرائم المقلقة خصوصاً القتل، لكن تظل هناك حالات فردية مثل هذه الواقعة التي حدثت نتيجة خلاف شخصي غير مرتبط بأي ظاهرة أمنية، منوهاً بكفاءة رجال المباحث في كشف أي جريمة خلال زمن قياسي.