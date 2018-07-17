ألواح الطاقة الشمسية تصعق آسيويا وتقتله

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قال العقيد أحمد حميد المري، مدير إدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي إن العالم متجه نحو الطاقة الشمسية المتجددة، لما لها من ميزات عدة، كما أنها صديقة للبيئة، إلا أنه ظهرت في الأسواق شركات تبيع الألواح للأفراد دون أن تقوم بتدريبهم على كيفية استخدامها أو التعامل معها، وشرح المخاطر التي قد تنجم عن الجهل في التعامل معها.

لافتاً إلى أول واقعة حرق ووفاة لرجل آسيوي في العقد الرابع من عمره، يمتلك «كرفان» للرحلات، وقام بالتواصل مع شركة لتوليد الطاقة للكرفان عبر ألواح الطاقة الشمسية ليتمكن من تركيب أجهزة لتبريد الكرفان.

وقامت الشركة بتركيب لوحين لتوليد الطاقة الشمسية أعلى سطح الكرفان، على أن يتم تزويد الكرفان بالطاقة اللازمة خلال النهار، وتخزينها عبر بطاريات خلال الليل، وتبين أن عقد التركيب لم يتضمن تدريب المستفيد أو وضع أي محاذير على الاستخدام.

في تفاصيل الواقعة قال العقيد أحمد المري إنه بتاريخ 16 مايو من العام الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة جبل علي بوجود شخص ملقى على وجهه عند مدخل أحد الكرفانات المتحركة، وفاقد لأي مظهر من مظاهر الحياة، وتبين من خلال المعاينة الأولية أنه تعرض للصعق.

وكان ذلك في منطقة رملية، وبالانتقال لمسرح الواقعة شوهدت جثة المتوفى أعلى الكرفان، ويده محشورة في مكان تخزين البطاريات المتولدة من الطاقة الشمسية.

إقرأ أيضا:

582 بلاغاً متنوعاً تلقاها مسرح الجريمة في دبي