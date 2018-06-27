غرق طفل مواطن وانقاذ شقيقيه في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

توفي طفل مواطن في الـ 9 من عمره غرقاً في مياه شاطئ بحر المعهد في رأس الخيمة، في حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً، فيما تم انقاذ شقيقيه من الغرق ونقلهما بواسطة سيارات الاسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى صقر لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهما بالخطرة عقب انتشالهما من المياه.

وشهد شاطئ بحر المعهد تواجداً كثيفاً من فرق الانقاذ ودوريات الشرطة في رأس الخيمة بعد اتصال أحد الأشخاص بغرفة العمليات يفيد بتعرض ثلاثة أطفال من عائلة واحدة كانوا يسبحون في مياه البحر إلا أن ارتفاع الأمواج سحبهم سريعاً إلى المياه العميقة، حيث لم تفلح محاولات رجال دوريات "راقب" البيئية وخفر السواحل في الوصول إلى الطفل الغريق، مع استغاثة والدتهم التي أصيبت بحالة انهيار لفقدان طفلها.

ووفقا لمصادر مختصة، تم نقل الطفل الغريق إلى مستشفى صقر بعد انتشاله من بين الأمواج، بعد أن فارق الحياة، رغم محاولة الأطباء وفريق التمريض إنقاذ حياته، بإخضاعه لمحاولات "الإنعاش القلبي" لمدة ربع ساعة تقريباً ولكن دون جدوى.

وتم الإعلان عن موعد الصلاة على جثمان الطفل عقب الشروق في مسجد الشهيد الشطي بمنطقة الدقداقة، قبل تشييعه إلى مقبرة خت.