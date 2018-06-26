شرطة الشارقة تقبض على عصابة سرقة الكابلات

المصدر: الشارقة- البيان

ألقى مركز شرطة كلباء الشامل بشرطة الشارقة القبض على عصابة تضم 5 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية تخصصوا في سرقة الأسلاك الكهربائية (الكابلات ) والمواد النحاسية من أماكن قيد الإنشاء.

وحول تفاصيل القضية، تلقى مركز شرطة كلباء الشامل بلاغات عدة تفيد بتعرض مواقع قيد إنشاء مختلفة لسرقة كابلات كهربائية من قبل مجهولين، وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني يعمل على جمع المعلومات والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم.

ومن خلال الوقوف على الأسلوب الإجرامي المتبع ومعرفة الأماكن التي تكررت فيها حوادث السرقات، تولى فريق أمني تابع لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية في مركز الشرطة مهمة البحث والتحري لكشف غموض هذه البلاغات، وتبين للفريق الأمني أن وراء هذه السرقات عصابة مكونه من 5 أشخاص، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم استأجروا مركبة من مكتب تأجير سيارات بإحدى إمارات الدولة بغرض إرتكاب الجرائم، كما تبين أنهم مخالفين لقانون الجنسية والإقامة حيث تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ سرقات عدة للأسلاك الكهربائية باستخدام قاطع حديدي ثم بيعها في محلات قطع الغيار (سكراب)، وتم تسجيل اعترافاتهم كاملة حول تلك السرقات وإحالتهم للنيابة العامة.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة المؤسسات والشركات والأفراد بالمحافظة على الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة في أماكن آمنة، لعدم منح الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم.